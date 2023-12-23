На Украине назвали число стран, поддержавших декларацию о гарантиях безопасности для нее

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что к декларации о гарантиях безопасности присоединилась 31 страна, 15 государств выразили готовность начать консультации по двусторонним соглашениям.

Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк в начале сентября заявил, что Украина надеется, что ключевыми гарантами ее безопасности станет 51 страна.

По словам Ермака, со всеми странами «Группы семи» (G7), Нидерландами и Европейским союзом начаты двусторонние консультации по соглашениям о предоставлении Украине гарантий безопасности. Кроме того, Франция, Италия, Германия и Великобритания передали проекты документов.

Глава офиса президента Украины подчеркнул, что страна готова перейти к двусторонним переговорам со странами по заключению соглашений о гарантиях безопасности. Важной частью этих соглашений должны стать положения о совместном оборонном производстве, добавил Ермак.

Накануне Ермак сообщал, что из членов ЕС декларацию о гарантиях безопасности для Украины пока не поддержали Австрия, Хорватия, Мальта, Польша, Словакия и Венгрия.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.