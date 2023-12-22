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На Украине предложили Польше ввести совместный контроль на границе

Премьер Украины Шмыгаль предложил Польше ввести совместный контроль на границе

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Roman Baluk/Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале, что предложил главе МИД Польши Радославу Сикорскину ввести совместный контроль в пунктах пропуска.

Глава правительства рассказал, что обсуждалось усиление экономического сотрудничества двух стран. По его словам, внимание было сосредоточено на беспрепятственном движении грузов через общую границу.

«Должны наработать сбалансированное решение, которое принесет пользу обеим странам. Предложил вводить общий контроль на пунктах пропуска», — написал Шмыгаль по итогам встречи в Киеве.

Он отметил, что пропуск грузов через польскую границу «критически важен» для Украины.

До этого госсекретарь министерства инфраструктуры Польши Павел Гантаж заявил на пресс-конференции в Киеве, что проблему транспортного коллапса на польско-украинской границе могут решить до конца нынешнего года.

22 декабря сообщалось, что на границе Украины и Польши вновь образовались огромные пробки из грузовиков.

Ранее в Польше объяснили свой подход к Украине.

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