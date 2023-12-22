США заблокировали поправку России к резолюции СБ ООН по сектору Газа

США заблокировали поправку России к резолюции Совета Безопасности ООН, призывающую немедленно прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил на заседании Совбеза постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, российская сторона предложила принять поправку к резолюции СБ, согласно которой необходимо срочно остановить военные действия, «чтобы позволить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ» и предпринять «срочные шаги в направлении устойчивого прекращения военных действий».

«То, как сформулирован текст (резолюции) <...> сейчас, — это главное, что нужно США в этой резолюции. Под лукавой фразой, содержащей слова «создание и поддержание условий для прекращения боевых действий» — развязать Израилю руки для дальнейших ничем не ограниченных по времени и ничем не сдерживаемых неизбирательных бомбардировок гражданской инфраструктуры гражданского населения Газы», — приводит агентство слова российского дипломата.

Совбез принял проект резолюции, подготовленный арабскими странами. Документ направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.

22 декабря президент Палестины Махмуд Аббас заявил о необходимости вмешательства третьих сил для прекращения «агрессии» Израиля в секторе Газа и на Западном берегу Иордана.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более двухсот человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября, но было прервано Израилем 1 декабря под предлогом невыполнения условий по освобождению заложников со стороны ХАМАС.

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