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Турецкий оппозиционер выплатит Эрдогану $1,7 тыс. моральной компенсации

Адвокат Эрдогана Айдын: оппозиционер Озель выплатит главе Турции $1,7 тыс.

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Michael Varaklas/AP

Суд обязал лидера самой крупной оппозиционной партии в Турции — Народно-республиканской — Озгюра Озеля выплатить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану свыше $1,7 тыс. в качестве моральной компенсации за «нарушение личных прав». Об этом рассказал на своей странице в социальной сети Twitter адвокат Эрдогана Гусейн Айдын, передает РИА Новости.

До этого политик получил $2,23 тыс. от бывшего лидера Народно-республиканской партии Озгюра Озеля.

5 ноября Кемаль Кылычдароглу уступил Озелю место председателя Народно-республиканской партии Турции.

Кылычдароглу находился на посту председателя более 13 лет. Но во время недавнего голосования на партийном съезде не смог заручиться необходимой поддержкой. Новым лидером оппозиции стал депутат парламента от провинции Маниса Озгюр Озель, набрав 811 голосов.

Озель — профессиональный фармацевт. В высший законодательный орган в качестве депутата от НРП он вошел в 2011 году, став через четыре года председателем ее парламентской группы.

Ранее партия Эрдогана подготовила 28 исков против Кылычдароглу на 110 лет суммарно.

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