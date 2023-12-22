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В США смягчили наказания 11 американцам за наркопреступления

Байден смягчил наказания 11 американцам за наркопреступления

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден смягчил наказание 11 осужденным за преступления связанными с наркотиками, передает РИА Новости.

Глава государства объяснил свое решение тем, что в нынешних реалиях эти люди получили бы значительно более мягкие наказания. Также он отметил, что их преступления не имели отношения к насилию.

Отмечается, что осужденные отбывают сроки от 10 лет до пожизненного за распространение или сговор с целью распространения амфетамина или кокаина.

Кроме этого, Байден выпустил прокламацию о помиловании осужденных за дополнительный набор правонарушений, которые связаны с «простым владением или употреблением марихуаны».

2 июля в Белом доме нашли белый порошок, оказавшийся кокаином. После чего в здании объявили эвакуацию. Сообщалось, что в тот день в резиденции президента США Джо Байдена находился его сын Хантер, известный по скандалам, связанным с наркотиками. New York Post писало, что кокаин мог принадлежать кому-то из «окружения семьи Байдена, а президент предположительно знает, кто это».

Ранее в США полиция нашла в квартире у мужчины кокаин на миллиард долларов.

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