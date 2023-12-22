В США заявили, что Россия перевела экономику на военные рельсы

Власти США заявили, что Россия из-за санкций перевела экономику на военные рельсы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации США.

Американцы считают, что Москва затратила много времени для обхода экономических санкций. По мнению неназванного источника из администрации США, Россия переориентировала промышленность на производство оружия и снарядов для СВО.

Источник также выразил мнение, что Москва располагает ресурсами для продолжения военных действий лишь на недолгое время.

22 декабря вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия и Белоруссия заканчивают 2023 год с высокими макроэкономическими показателями, несмотря на санкционное давление Запада.

13 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия является единственной страной в мире, которая справилась со столь мощными санкциями.

Ранее сообщалось, что Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России.