В Раде заблокировали подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса

Фракция партии «Батькивщина» заблокировала подписание законопроекта о легализации использования медицинского каннабиса, документ будет подписан ориентировочно в середине января 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Фракция Батькивщина (что ожидаемо) заблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе. Соответственно, разблокировать его подписание сможет Парламент только где-то в середине января следующего года», — сообщил Железняк.

По его оценке, закон может вступить в силу на Украине «где-то в июле 2024-го».

До этого сообщалось, что верховная Рада Украины приняла законопроект о легализации использования медицинского каннабиса во втором чтении.

При этом в ноябре этого года Рада блокировала законопроект о легализации лекарств на основе марихуаны.

В начале того же месяца американское агентство Bloomberg сообщало, что Верховная рада Украины может легализовать использование медицинской марихуаны для помощи военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях.