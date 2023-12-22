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В Раде заблокировали подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса

Депутат Рады Железняк сообщил о блокировке подписания законопроекта о каннабисе

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РИА «Новости»

Фракция партии «Батькивщина» заблокировала подписание законопроекта о легализации использования медицинского каннабиса, документ будет подписан ориентировочно в середине января 2024 года. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Фракция Батькивщина (что ожидаемо) заблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе. Соответственно, разблокировать его подписание сможет Парламент только где-то в середине января следующего года», — сообщил Железняк.
По его оценке, закон может вступить в силу на Украине «где-то в июле 2024-го».

До этого сообщалось, что верховная Рада Украины приняла законопроект о легализации использования медицинского каннабиса во втором чтении.

При этом в ноябре этого года Рада блокировала законопроект о легализации лекарств на основе марихуаны.

В начале того же месяца американское агентство Bloomberg сообщало, что Верховная рада Украины может легализовать использование медицинской марихуаны для помощи военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях.

Ранее экс-премьер Украины, а ныне лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко заявила, что обжалует в конституционном суде принятый парламентом законопроект о легализации медицинского каннабиса (марихуаны).

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