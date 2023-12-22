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В США сравнили ситуацию в Газе с американской кампанией во Вьетнаме

Экс-аналитик военной разведки США Гарласко: ситуация в Газе сравнима с Вьетнамом

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Ohad Zwigenberg/AP

Проведение военной операции в секторе Газа Израилем по интенсивности можно сравнить с американской кампанией во Вьетнаме. Такое мнение высказал бывший аналитик военной разведки США и бывший следователь ООН по военным преступлениям Марк Гарласко, его слова приводит телеканал CNN.

«Вам пришлось бы вернуться к войне во Вьетнаме, чтобы провести сравнение (с боевыми действиями в секторе Газа – прим. ред.)», — заявил Гарласко.

Как отмечается в сообщении CNN, Израиль более двух месяцев вел высокоинтенсивную кампанию «сочетая тяжелые воздушные бомбардировки с беспощадными артиллерийскими залпами».

До этого военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили в районе Джохор-ад-Дик в центральной части сектора Газа склад с крупными запасами оружия и ракетными установками дальнего действия, которые использовались на прошлой неделе для ударов по израильским территориям.

Ранее сообщалось, что израильская армия все больше a href=«https://www.gazeta.ru/army/news/2023/12/22/21982093.shtml»>надеется на недорогие беспилотные летательные аппараты производства США для поиска заложников и разведки туннелей, предположительно используемых радикальным палестинским движением ХАМАС.

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