Новый глава МИД Польши приехал на Украину

Новый глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский приехал в Киев. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Первый зарубежный визит», — написал он.

Глава МИД Польши вновь возглавил Радослав Сикорский, известный своими антироссийскими заявлениями.

Ранее бывший глава министерства иностранных дел заявлял, что западные страны имеют право передать Украине ядерные боеголовки. По его словам, Россия нарушила положения Будапештского меморандума. При этом европейский депутат отдельно подчеркнул, что не видит угрозы применения ядерного оружия России в отношении стран НАТО.

Он также заявлял в эфире радио ZET, что польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS) размышляла по поводу раздела Украины в первые дни специальной военной операции.

Радослав Сикорский занимал должность министра иностранных дел страны с 2007 по 2014 год в правительстве Дональда Туска.

Ранее польский сейм вынес вотум доверия кабинету министров Дональда Туска.