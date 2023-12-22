В США считают, что Байден всегда был непопулярен

Президент США Джо Байден всегда был непопулярен среди американцев, а на праймериз в 2020 году его рейтинг редко преодолевал отметку в 30%. Такое мнение высказал обозреватель американской газеты Politico Джек Шафер в статье, опубликованной на сайте издания.

«Жесткая правда для Байдена, которую, похоже, избегала пресса, заключается в том, что он всегда был непопулярен», — пишет обозреватель.

Отмечается, что президентская кампания Байдена 1988 года «внезапно закончилась», поскольку он выбыл из предвыборной гонки через три месяца из-за скандала с плагиатом.

Затем во время президентской кампании поддержка среди избирателей была также низкой: Байден занял пятое место на собраниях сторонников демократов (кокусах) в Айове.

Наконец, по оценке Шафера, в 2020 году Байден выиграл «не потому, что был популярен, а потому, что баллотировался как центрист на поле, забитом прогрессистами».

До этого Байден заявил, что демократы в США рискуют «потерять все» в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на выборах в США в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Байден разочарован своим низким рейтингом.