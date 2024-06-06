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Пожар на НПЗ в Ростовской области локализовали

Губернатор Голубев: пожар на Новошахтинском НПЗ локализовали на 100 кв. м

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Depositphotos

Пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области локализовали на площади 100 кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По его словам, по предварительной информации, пострадавших нет.

В ночь на 6 июня Голубев сообщил о пожаре на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, который возник после атаки БПЛА. Данный НПЗ был атакован повторно. К тушению изначально были привлечены около 120 человек и 15 единиц техники.

Также в ночь на 6 июня украинский беспилотник-камикадзе нанес удар по нефтебазе, находящейся в Белгородской области.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили в ночь на 5 июня в общей сложности пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. По данным ведомства, по два вражеских дрона уничтожили в Белгородской и Курской областях, один — в Воронежской.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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