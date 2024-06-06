Путин прокомментировал решение не приглашать РФ на 80-летие высадки в Нормандии

Президент Российской Федерации Владимир Путин, комментируя решение не приглашать Россию на празднование 80-летия высадки союзных войск в Нормандии, заявил, что от РФ «не убудет». С таким заявлением он выступил в ходе встречи с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), передает РИА Новости.

«Вы меня спрашиваете, мы готовы, не готовы, но нас не приглашают на это мероприятие», — сказал глава государства.

Он обратил внимание, что СССР внес основной вклад в разгром нацизма. По словам российского лидера, нужно просто почитать, что Уинстон Черчилль или Франклин Рузвельт говорили в свое время о вкладе Советского Союза, считай России, в общую победу над нацизмом.

«Бог с ним, пусть отмечают и без нас, с нас не убудет, но это ответ на ваш вопрос: кто хочет этого диалога, а кто не хочет», — продолжил Путин.

Он также выразил мнение, что нынешнее руководство Украины будет присутствовать на мероприятиях, приуроченных к годовщине высадки союзных войск в Нормандии. Вместе с тем российский лидер отметил, что нельзя праздновать такую серьезную дату в борьбе с нацизмом с людьми, которые возводят неонацистов «на пьедестал почета и делают национальными героями».

До этого газета Politico писала, что президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия во Франции, посвященные 80-летию высадки союзных войск в Нормандии, а также встречу стран G7 в Италии.

Ранее в Кремле прокомментировали отказ Франции пригласить РФ на празднование высадки в Нормандии.