Конгресс США вызвал Псаки для дачи показаний

Бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки должна явиться в конгресс США для дачи показаний в рамках расследования вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комитет по иностранным делам палаты представителей.

Так, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол направил письмо адвокату бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в котором уточнил у нее свой запрос о даче показаний перед комитетом по катастрофическому выводу из Афганистана администрации Байдена в добровольном порядке. Маккол указал, что Псаки также могут прислать повестку.

В письме указывается, что Псаки должна назначить день интервью не позднее 12 июня 2024 года. Маккол отмечает, что предыдущий запрос, отправленный 21 мая с просьбой о явке для дачи показаний под запись, не получил «адекватного ответа» от бывшего пресс-секретаря.

Ожидается, что Псаки будет в конгрессе 26 июня, либо 9 или 23 июля 2024 года. В случае отказа Маккол готов провести принудительный процесс.

До этого сообщалось, что комитет палаты представителей конгресса США по иностранным делам летом опубликует доклад о спешном выводе войск США из Афганистана, жертвами которого стали 13 американских военнослужащих.

Расследование выявило расхождения между заявлениями президента США Джо Байдена и свидетелями событий 2021 года.

Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о своем первом рабочем дне на ТВ.