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Байден разочарован своим низким рейтингом

WP: Байден разочарован низким рейтингом и пытается исправить ситуацию

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Susan Walsh/AP

Президент США Джо Байден разочарован низким рейтингом и результатами проведенных недавно опросов, глава государства интересовался у своих помощников, что они делают, чтобы это исправить. Об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники.

«В течение нескольких месяцев президент и первая леди Джилл Байден говорили своим помощникам и друзьям, что они разочарованы низким рейтингом президента и опросами, которые показывают, что он отстает от бывшего президента Дональда Трампа», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что после ежегодной церемонии помилования индеек в конце ноября 2023 года, являющейся традицией Белого дома, «Байден произнес несколько строгих слов перед небольшой группой собравшихся» относительно своих рейтингов. Президент США, по данным источников, жаловался, что его политика в сфере экономики «мало что изменила», даже несмотря на то, что экономика росла, а безработица падала.

В сообщении Washington Post также отмечается, что Байден хотел узнать у своей команды, что она делает в связи с низкими рейтингами главы государства.

До этого сообщалось, что уровень одобрения действий американского президента Джо Байдена упал до самого низкого за время его президентства — до 40%. Большинство избирателей не согласны с подходом главы государства к внешней политике и его позицией по конфликту на Ближнем Востоке. При этом, как показал недавний опрос CNN, Дональд Трамп по уровню поддержки опережает нынешнего президента США.

Ранее политолог объяснил, почему у Байдена нет шансов на второй президентский срок.

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