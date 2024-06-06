В МИД России заявили, что признание Западом Палестины сильно запоздало

Заместитель министра иностранных дел России, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что признание Палестины Западом сильно запоздало. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, признание странами Запада Палестины является движением в правильном направлении. Однако, подчеркнул Богданов, эти шаги сильно запоздали. Западные государства слишком долго размышляли над признанием независимости палестинского государства.

Богданов напомнил, что независимость Палестины признал еще Советский Союз. И это признание не было абстрактной декларацией, а повлекло за собой конкретные политико-дипломатические шаги.

До этого сообщалось, что на фасаде главного собора Милана появился крупный флаг Палестины.

4 июня Госсобрание Словении проголосовало за признание Палестинского государства.

Ранее Зеленский заявил, что Украина признает Палестину как государство.