Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717639292
Размер текста
А
А
А

В МИД России заявили, что признание Западом Палестины сильно запоздало

Дипломат Богданов: признание Западом Палестины сильно запоздало

close
100%
Shutterstock/Volodymyr TVERDOKHLIB

Заместитель министра иностранных дел России, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что признание Палестины Западом сильно запоздало. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, признание странами Запада Палестины является движением в правильном направлении. Однако, подчеркнул Богданов, эти шаги сильно запоздали. Западные государства слишком долго размышляли над признанием независимости палестинского государства.

Богданов напомнил, что независимость Палестины признал еще Советский Союз. И это признание не было абстрактной декларацией, а повлекло за собой конкретные политико-дипломатические шаги.

До этого сообщалось, что на фасаде главного собора Милана появился крупный флаг Палестины.

4 июня Госсобрание Словении проголосовало за признание Палестинского государства.

Ранее Зеленский заявил, что Украина признает Палестину как государство.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами