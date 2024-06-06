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Пострадавших при атаке БПЛА на Новошахтинский НПЗ, предварительно, нет

Губернатор Голубев заявил, что в результате атаки на НПЗ пострадавших нет

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Илья Питалев/РИА Новости

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на данный момент нет информации о пострадавших в результате атаки беспилотного летательного аппарата на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Об этом он написал в Telegram-канале.

До этого глава региона сообщал о возгорании на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе после атаки БПЛА. На место происшествия прибыли начальник главного управления МЧС России по Ростовской области и руководитель регионального департамента по ГО и ЧС.

Было задействовано еще больше сил и средств для тушения пожара.

До этого сообщалось, что ВСУ во второй раз с помощью БПЛА атаковали НПЗ в Ростовской области. Огонь распространился на площади 50 кв. м. К тушению изначально были привлечены около 120 человек и 15 единиц техники.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны сбили в ночь на 5 июня в общей сложности пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. По информации ведомства, по два вражеских дрона уничтожили в Белгородской и Курской областях, один — в Воронежской.

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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