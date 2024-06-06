На территории «Крокуса» не ведутся никакие работы

На текущий момент на территории «Крокус Сити Холла» не ведутся никакие работы более двух месяцев после теракта. Об этом сообщила пресс-служба Crocus Group РИА Новости.

Президент Agalarov Development Эмин Агаларов заявил, что окончательное решение о восстановлении зала пока не принято, и владельцы будут ориентироваться на мнение президента РФ Владимира Путина, губернатора Подмосковья и общественности. Он выразил поддержку идеи восстановления зала и предложил создать мемориал на месте.

В настоящее время территория возле входа в концертный зал имени Муслима Магомаева до сих пор оцеплена, работы и техники нет, обгоревшие фасады и выбитые стекла так и остаются без изменений.

Входные двери открыты, а внутри фойе столы разбросаны, пишет РИА Новости.

На месте стихийного мемориала по-прежнему стоят траурные венки и фотографии жертв.

Нападение со стрельбой и далее возникшем пожаром произошло вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».