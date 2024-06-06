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Стала известна эффективность мошенников за первый квартал 2024 года

Ведомости: эффективность мошенников за I квартал 2024 года составила 0,002%

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Depositphotos

Мошенники за первый квартал 2024 года попытались украсть у россиян порядка двух триллионов рублей, но смогли выманить только четыре миллиарда рублей. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024), передает издание «Ведомости».

Отмечается, что мошенники, как правило, используют персональные данные клиентов банков. Для эффективной защиты от злоумышленников, по словам Уварова, Банк России ежедневно направляет обновленные сведения участникам ФинЦЕРТа, к которому подключены свыше тысячи участников информационного обмена.

До этого сообщалось, что на состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума дискуссии «Телефонное мошенничество в России: рынок наносит ответный удар», Т-Банк впервые публично продемонстрировал работу «Фрод-рулетки» для борьбы с телефонными мошенниками. В присутствии сотни гостей и участников дискуссии из числа представителей банков, мобильных операторов и регуляторов СЕО мобильного оператора Т-Банка Виталий Бриедис вывел телефонного мошенника в эфир.

Злоумышленник, который представился сотрудником сотовой компании и намеревался украсть со счетов деньги под предлогом продления договора на телефонную связь, быстро понял, что столкнулся с абонентом, который не поддается его уловкам, и прекратил общение.

Ранее в банке сообщили, что тестирование своего нового сервиса «Фрод-рулетка» для борьбы с телефонными мошенниками завершается, и вскоре его откроют для широкого круга пользователей.

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