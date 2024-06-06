Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717639903
Размер текста
А
А
А

Сальдо назвал вину Украины в разрушении Каховской ГЭС доказанной

Сальдо: вина Украины в разрушении Каховской ГЭС доказана и не вызывает сомнений

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ударах по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) виновна украинская сторона, вина доказана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вина киевского режима в разрушении Каховской ГЭС доказана. Имеющихся фактов и свидетельств было вполне достаточно с самого начала катастрофы», — сообщил глава региона.

До этого глава подконтрольной Киеву Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров сообщал, что на Украине возобновлено движение по плотине ДнепроГЭС. По словам Федорова, после обстрела ремонт круглосуточно велся четыре дня и теперь завершен.

1 июня сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по энергообъектам Украины, включая ДнепроГЭС. Это стало ответом на попытку ВСУ поразить энергообъекты в РФ.

Ранее в Херсонской области оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами