Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в ударах по Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) виновна украинская сторона, вина доказана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вина киевского режима в разрушении Каховской ГЭС доказана. Имеющихся фактов и свидетельств было вполне достаточно с самого начала катастрофы», — сообщил глава региона.

До этого глава подконтрольной Киеву Запорожской областной государственной администрации (ОГА) Иван Федоров сообщал, что на Украине возобновлено движение по плотине ДнепроГЭС. По словам Федорова, после обстрела ремонт круглосуточно велся четыре дня и теперь завершен.

1 июня сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по энергообъектам Украины, включая ДнепроГЭС. Это стало ответом на попытку ВСУ поразить энергообъекты в РФ.

Ранее в Херсонской области оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС.