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Израиль предложил ХАМАС временное перемирие

CNN: Израиль предложил ХАМАС недельное перемирие в обмен на 35 заложников

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Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израиль предложил радикальному палестинскому движению ХАМАС недельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение около 35 заложников, включая женщин, пожилых и больных мужчин. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Собеседник канала не смог сказать, отреагировал ли лидер ХАМАС Яхья Синвар на новое предложение израильских властей.

При этом накануне телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что ХАМАС не согласен на перемирие с Израилем в секторе Газа длительностью менее двух недель.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Израиль постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор Газа и начал массированные обстрелы.

5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в палестинском анклаве и окружил город Хан-Юнис.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гуманитарной паузе и освобождении части заложников. За неделю действия перемирия ХАМАС вернул 110 пленных заложников.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

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