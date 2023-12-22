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Палестинский посол предупредил о возможности расширения конфликта с Израилем

Посол Палестины Шафи: конфликт с Израилем может охватить страны Ближнего Востока

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Ahmed Zakot/Global Look Press

Конфликт между Палестиной и Израилем может перейти и в другие страны Ближнего Востока, это не исключено. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал палестинский посол в Австрии Салах Абдель Шафи.

По его словам, на границе с Ливаном сейчас очень напряженная ситуация между Израилем и ливанской военизированной организацией «Хезболла», до настоящего момента конфликт не выходил за пределы, однако, не существует гарантии, что дальнейшая эскалация приведет к его расширению.

Также дипломат прокомментировал нападения йеменских хуситов на американские и израильские корабли в Красном море. Это свидетельствует о том, считает Шафи, что у палестино-израильского конфликта есть потенциал стать причиной разжигания огня на Ближнем Востоке.

«И в этой связи мой ответ: да, этого нельзя исключать, если прекращение огня в Газе не будет достигнуто как можно скорее», — подытожил посол.

Шафи также заявлял, что Палестина приветствует в роли посредника те страны, которые готовы объективно судить о палестинско-израильском конфликте.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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