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Мосбиржа прекратит торги долларом

Мосбиржа с 13 июня перестанет проводить торги долларом и евро из-за санкций США

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московская биржа с 13 июня прекратит торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Об этом торговая площадка сообщила на своем сайте.

Мосбиржа отметила, что с завтрашнего дня на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро.

То же самое произойдет на на фондовом и денежном рынках, а также рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Торги будут проводиться по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах и евро.

На срочном рынке торги будут проводить в обычном режиме.

«Группа «Московская биржа» обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы, механизмы оперативного изменения риск-параметров», — заверили в Мосбирже.

До этого Минфин США сообщил, что ввел санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра, который выступает посредником в сделках с валютой на бирже. НКЦ входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария (НРД).

Ранее Путин заявил, что западные санкции мешают России.

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