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Фанаты о поздравлении Киркорова с Днем России: «Ваша вилла в Майами нервно курит»

Подписчики посчитали неправдоподобным поздравление Киркорова с Днем России

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, в котором поздравил фанатов с Днем России.

«Из его уст как-то неправдоподобно звучит»; «Конечно, ваша вилла в Майами нервно курит»; «Ничего не вызывает, кроме насмешки»; «А зачем детей отправлял учиться подальше от любимой России», — написали в комментариях.

На опубликованном Киркоровым видео певец восхищается российской природой. Он стоит на берегу озера на закате и произносит фразу: «Вот где такие места можно найти? Нигде! Только здесь, только в Подмосковье любимом, в России-матушке».

3 июня стало известно, что Киркоров отправил детей учиться за границу. Бедрос Киркоров подтвердил информацию о том, что 12-летняя Алла-Виктория и 11-летний Мартин обучаются за рубежом.

Недавно спикер парламента Молдавии Игорь Гросу отреагировал на отмену запрета на въезд в страну для Филиппа Киркорова. Он потребовал, чтобы молдавские судьи руководствовались «политическим контекстом» и «ситуацией в мире» при принятии решений.

Ранее Эрнсту предложили вернуть в эфир Урганта.

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