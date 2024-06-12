США и ЕС не смогли договориться о выделении $50 млрд для Украины

США и ЕС отложили решение о выделении Украине кредита в размере $50 млрд, покрывающего доходы от замороженных активов РФ, на осень 2024 года. Об этом пишет газета Politico.

По информации издания, правительства европейских стран раздражены планом США по выдаче Киеву денег, так как полагают, что им придется выплачивать кредит, если что-то пойдет не так.

«Американские компании потенциально могут получить максимальную выгоду от контрактов на восстановление Украины», — говорится в публикации.

В результате ЕС и США не смогли договориться по поводу выделения денег Украине.

До этого газета The New York Times (NYT) писала, что власти Украины планируют продать госкомпании и активы для пополнения бюджета.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.