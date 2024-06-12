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Пашинян раскричался на оппозицию во время выступления в парламенте

Пашинян вышел из себя в ходе правительственного часа в Нацсобрании Армении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа вышел из себя в Национальном собрании страны и раскричался на оппозиционных депутатов, размахивая руками. Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Для вас население Нагорного Карабаха было материалом для митингов», — заявил он.

По его словам, цель оппозиции – превратить Армению в епархию, а самим «стать предстоятелями и размахивать кадилом».

Команда Пашиняна восторженно встретила слова своего лидера.

Также Пашинян, выступая в парламенте, сделал ряд резких заявлений, в том числе о том, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, Армения при бывших властях вступила в «союз-пузырь», а потом оказалось, что он не защищает страну. Сроки выхода из ОДКБ он не уточнил. Он отметил, что Ереван «назад не вернется», поскольку «другого пути нет».

Ранее в МИД Армении объяснили слова Пашиняна о выходе из ОДКБ.

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