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Четверо сотрудников МЧС получили ранения в Донецке

Четверо сотрудников МЧС России пострадали в Донецке из-за обстрела ВСУ

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Четверо сотрудников МЧС России пострадали в Петровском районе Донецка из-за обстрела со стороны украинской армии. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале спасательного ведомства.

Обстрел произошел в тот момент, когда пожарные тушили возгорание сухой травы.

«Личный состав самостоятельно добрался с места происшествия до больницы», — сообщили в МЧС.

Пострадавших спасателей госпитализировали. По данным министерства, также при обстреле незначительные повреждения получил пожарный автомобиль.

7 июня ВСУ подвергли массированному обстрелу Луганск, выпустив в сторону города шесть американских ракет ATACMS. Большая часть снарядов была уничтожена российскими системами противовоздушной обороны, однако, несмотря на это, в Луганске произошло несколько взрывов, в одном из многоэтажных жилых домов обрушился подъезд.

9 июня в МЧС сообщали, что в Луганске на месте обстрела ВСУ жилого дома завершились аварийно-спасательные работы, были спасены из-под завалов семь человек.

Ранее МЧС предупредило об обстреле Шебекинского городского округа Белгородской области.

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