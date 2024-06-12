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Украина и США подпишут договор о гарантиях безопасности 13 июня

Белый дом: Украина и США 13 июня заключат договор о гарантиях безопасности

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Depositphotos

Власти Украины и Соединенных Штатов 13 июня подпишут исполнительное соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

В публикации уточняется, что документ обяжет руководство США в течение будущих десяти лет продолжать оказывать оборонную помощь и обучать украинских военных, наращивать партнерство по производству оружия и боевой техники; обмениваться разведданными и проводить двусторонние консультации в случае повторной российской атаки.

Согласно информации американской администрации, договор не содержит четких финансовых обязательств США перед Украиной и не затрагивает положения о взаимной обороне.

«Аналогичные положения имеют соглашения Украины с Британией, Францией и Германией», — поясняется в публикации.

Незадолго до этого член палаты представителей США Уоррен Дэвидсон исключил отправку американских военных на Украину.

Ранее ЕС призвали воздержаться от «зловещих интересов» США и НАТО на Украине.

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