Власти Германии не хотят мира в Европе. Такое мнение выразил депутат от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Линдеманн, слова которого передает телеканал «Звезда».

По его мнению, открытие завода Rheinmetall на территории Украины говорит о непосредственном вовлечении немецкой экономики в военные действия.

Депутат выразил надежду, что получится найти дипломатическое решение этой ситуации. Линдеманн подчеркнул, что только «АдГ» может принять дипломатические меры для завершения конфликта.

12 июня министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что Украина рассчитывает до конца 2024 года произвести первую бронемашину Lynx на своей территории совместно с немецким оборонным концерном Rheinmetall.

10 июня на Украине начала работать совместная производственная база «Укроборонпрома» и Rheinmetall.

Rheinmetall является крупнейшим оборонным концерном в Германии. По объему производства военной техники и боеприпасов он относится к трем крупнейшим концернам на Западе.

Ранее немецкий журналист рассказал, в чем уязвимость украинской ПВО.