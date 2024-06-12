США ввели санкции против главы Гагаузии

Министерство финансов США ввело санкции против главы автономии Гагаузии в составе Молдавии Евгении Гуцул. Об этом сообщает на сайте министерства.

В сообщении министерства сказано, что она связана с молдавским политиком Иланом Шором.

До этого Евгения Гуцул изъявила желание снова встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Гуцул сообщила, что исполнительный комитет Гагаузии уже направил соответствующий официальный запрос. По ее словам, она «хотела бы еще раз встретиться и закрепить первую встречу».

Также Гуцул заявляла, что президент Молдавии Майя Санду затеяла референдум за евроинтеграцию страны, если ей удастся это сделать, Молдавию втянут в конфликт на Украине. Грядущие выборы этой осенью для Молдавии имеют решающее значение. Таким мнением поделился Илан Шор в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

Ранее Минфин США расширил антироссийские санкции.