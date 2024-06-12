Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США ввели санкции против главы Гагаузии

Минфин США ввел санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул

close
100%
Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Министерство финансов США ввело санкции против главы автономии Гагаузии в составе Молдавии Евгении Гуцул. Об этом сообщает на сайте министерства.

В сообщении министерства сказано, что она связана с молдавским политиком Иланом Шором.

До этого Евгения Гуцул изъявила желание снова встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Гуцул сообщила, что исполнительный комитет Гагаузии уже направил соответствующий официальный запрос. По ее словам, она «хотела бы еще раз встретиться и закрепить первую встречу».

Также Гуцул заявляла, что президент Молдавии Майя Санду затеяла референдум за евроинтеграцию страны, если ей удастся это сделать, Молдавию втянут в конфликт на Украине. Грядущие выборы этой осенью для Молдавии имеют решающее значение. Таким мнением поделился Илан Шор в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».

Ранее Минфин США расширил антироссийские санкции.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами