Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сыграет на Уимблдоне 2024 года. Об этом Mundo Deportivo рассказал капитан сборной Испании Давид Феррер.

«Рафа не выступит на Уимблдоне», — сказал Ферррер.

На Олимпиаде в Париже Надаль сыграет в паре с Карлосом Алькарасом.

Надаль является двукратным победителем Уимблдона.

Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля. Действующим чемпионом турнира является Карлос Алькарас.

37-летний Надаль проиграл в первом круге Открытого чемпионата Франции представителю Германии Александру Звереву в трех сетах со счетом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Трибуны провожали его овациями стоя. Надаль 14 раз в карьере выигрывал «Ролан Гаррос» — это самый удачный турнир серии Большого шлема в его карьере. Всего испанский теннисист в карьере одержал 22 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Он обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде (победа на всех турнирах Большого шлема и олимпийское золото не в один год).

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Ранее Новак Джокович объяснил поражение Надаля в первом круге «Ролан Гаррос».