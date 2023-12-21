Орбан впервые с начала спецоперации может провести встречу с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан впервые с начала проведения специальной военной операции (СВО) проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Президент Венгрии заявил, что принял приглашение на встречу с Зеленским», — указывается в материале.

Согласно информации телеканала, если встреча двух политиков все же состоится, она станет первой официальной с начала спецоперации.

По словам Орбана, украинский лидер уже предлагал провести двусторонние переговоры ранее в декабре.

«Я сказал ему, что буду в его распоряжении. Нам осталось только прояснить один вопрос: о чем говорить», — подытожил венгерский премьер.

Незадолго до этого Орбан кратко поговорил в Буэнос-Айресе с Зеленским, но это нельзя было назвать «встречей».

Ранее Зеленский рассказал о разговоре с Орбаном в Аргентине.