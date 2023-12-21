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Путин и Мадуро поговорили о ситуации вокруг территории Эссекибо

Президент Венесуэлы Мадуро рассказал Путину о ситуации вокруг района Эссекибо

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Maxim Shemetov/Reuters

Президент Венесуэлы в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о проведенных переговорах с президентом Гайаны Мохамедом Ирфааном Али касательно ситуации вокруг района Эссекибо. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин высказался в пользу разрешения венесуэльско-гайанского территориального спора», — указывается в публикации.

При этом российский лидер призвал использовать для урегулирования политико-дипломатические средства.

Некоторое время назад Мадуро подписал декреты, которые включают спорную с Гайаной территорию Гайаны-Эссекибо в состав Венесуэлы.

15 декабря стало известно, что Венесуэла и Гайана отказались от войны. Стороны договорились обсуждать ситуацию со спорным регионом Эссекибо без применения силы.

Ранее в МИД России прокомментировали спор между Венесуэлой и Гайаной.

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