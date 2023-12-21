Президент Аргентины заявил, что у противников его реформ стокгольмский синдром

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал протестующих против его реформ жертвами стокгольмского синдрома. Его слова приводит радио Rivadavia.

«Возможно, есть люди, которые испытывают стокгольмский синдром… Они влюблены в модель, которая делает их бедными, но это не большинство аргентинцев», — сказал он.

Президент сообщил, что собирается подписать указ о введении новых реформ. Всего их более 300, они затрагивают несколько сфер, в том числе и социальную.

Недовольные этим решением вышли на улицы Буэнос-Айреса и стали стучать по кастрюлям, выражая свое недовольство сделанным заявлением.

Новый глава государства до этого объявил о введении чрезвычайного положения в экономике, здравоохранении и социальной сфере до конца 2025 года.

Ранее президент Аргентины заявил о необходимости шоковых мер в экономике.