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Президент Аргентины заявил, что у противников его реформ стокгольмский синдром

Президент Аргентины Милей: противники реформ испытывают стокгольмский синдром

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Agustin Marcarian/Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал протестующих против его реформ жертвами стокгольмского синдрома. Его слова приводит радио Rivadavia.

«Возможно, есть люди, которые испытывают стокгольмский синдром… Они влюблены в модель, которая делает их бедными, но это не большинство аргентинцев», — сказал он.

Президент сообщил, что собирается подписать указ о введении новых реформ. Всего их более 300, они затрагивают несколько сфер, в том числе и социальную.

Недовольные этим решением вышли на улицы Буэнос-Айреса и стали стучать по кастрюлям, выражая свое недовольство сделанным заявлением.

Новый глава государства до этого объявил о введении чрезвычайного положения в экономике, здравоохранении и социальной сфере до конца 2025 года.

Ранее президент Аргентины заявил о необходимости шоковых мер в экономике.

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