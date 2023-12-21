Орбан заявил, что Россия начала специальную военную операцию, а не войну на Украине

Россия начала специальную военную операцию, а не войну на территории Украины. Об этом на пресс-конференции по итогам года заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, слова которого передает РИА Новости.

«Это специальная военная операция, потому что Россия не объявляла войну Украине... Пока что надо радоваться, что войны нет, потому что война означает всеобщую мобилизацию», — заявил Орбан, подчеркнув, что для Украины эти боевые действия являются полноценной войной.

Кроме того, Орбан считает, что если Европа не начнет переговоры, то ей угрожает опасность. По мнению политика, если европейцы не проявят инициативу по переговорам, то Россия будет договариваться с Соединенными Штатами через голову Европы.

17 декабря политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан выразил мнение, что вопрос приема Украины в Европейский Союз (ЕС) может быть решен только с согласия Венгрии, и на этот счет внутри сообщества нет единства мнений.

15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия является достаточно независимой страной, чтобы отстаивать свои собственные интересы, российская сторона внимательно читает сообщения СМИ о практике принятия решений в Европейском союзе.

Ранее Орбан заявил, что Еврокомиссия шантажирует Венгрию.