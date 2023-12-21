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В США предрекли ужасный 2024 год для Украины

Bloomberg: следующий год для Украины будет ужасным, Киев обескровлен и истощен

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Leah Millis/Reuters

Следующий года будет ужасным для Украины, поскольку летнее контрнаступление Киева не привело к результатам, а силы ВСУ «обескровлены и истощены». Такое мнение высказал обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс в статье, опубликованной на сайте издания.

«Следующий год обещает быть ужасным для Украины. Широко разрекламированное контрнаступление закончилось разочарованием. Ее силы обескровлены и истощены», — подчеркнул обозреватель.

Отмечается, что следующей весной Киеву будет сложно удержать боевые позиции против превосходящей российской артиллерии и живой силы. По словам обозревателя, в 2024 году вопрос будет состоять в том, сможет ли Украина удержаться?

При этом подчеркивается, что даже если Запад выделит помощь Киеву в начале 2024 года Украине все равно придется экономить свои силы, «поглощать российские атаки и готовиться к следующему большому рывку», который может произойти уже в 2025 году.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в конечном итоге Запад бросит Украину, как это в свое время произошло с Ираком и Афганистаном.

Ранее Венгрия предложила ЕС пять лет не давать денег Украине.

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