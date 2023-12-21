Венгрия предложила ЕС пять лет не давать денег Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна предлагает другим государствам Евросоюза отказаться от финансовой поддержки Киева на пять лет. Слова политика приводит ТАСС.

«Этих денег (€50 млрд) сейчас нет. Еврокомиссия говорит, что мы должны получить эти деньги путем заимствования и потом выделить их через бюджет. Позиция Венгрии заключается в том, чтобы не давать их в течение пяти лет», — объяснил Орбан.

15 декабря Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине на сумму €50 млрд. В тот же день глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС в конце января или начале февраля 2024 года проведет экстренный саммит, чтобы согласовать пакет помощи Киеву до 2027 года.

До этого сообщалось, что в Брюсселе обсуждают возможное лишение Венгрии права голоса, чтобы согласовать новый пакет помощи Украине.

Ранее Орбан объяснил, чем обернется вступление Украины в ЕС для Центральной Европы.