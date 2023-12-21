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В Польше предложили наполнять казну покером и марихуаной

Польский депутат Ментцен предложил наполнять казну за счет марихуаны и покера

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Fot.Tedi/Global Look Press

Депутат польского сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Славомир Ментцен выступил с предложением пополнять государственную казну за счет легализации марихуаны и покера. Его слова передает РИА Новости.

Он напомнил, что на территории Польши покер нелегален, поэтому любители азартной игры вынуждены проводить чемпионаты страны в Братиславе.

«А польские игроки платят налоги где угодно, но только не в Польше. Почему бы этого не изменить?» —заявил Ментцен во время обсуждения бюджета на 2024 год.

Парламентарий подчеркнул, что из-за запрета страна теряет «миллиарды злотых, которые можно направить в бюджет». Он также выступил с предложением легализовать марихуану и обложить ее «акцизом».

В материале отмечается, что в Польше марихуана легализована только для применения в медицинских целях, а игра в покер на деньги полностью запрещена.

До этого пепутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Браун загасил ханукальные свечи в здании парламента огнетушителем.

Уточняется, что Браун подошел к нескольким минорам с ханукальными свечами и огнетушителем загасил их. При этом он заявил, что само зажжение ханукальных свечей является «сатанинским» и «не может происходить в польском сейме».

Ранее пьяный поляк едва не пересек границу с Россией на парусной яхте, желая попасть в Копенгаген.

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