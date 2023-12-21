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Матвиенко предрекла Украине судьбу Ирака и Афганистана

Матвиенко заявила, что Запад бросит Украину, как было с Ираком и Афганистаном

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в конечном итоге Запад бросит Украину, как это в свое время произошло с Ираком и Афганистаном. Ее слова приводит РИА Новости.

«Запад, извините за сленг, конечно, кинет Украину — это очевидно, и это было понятно сразу… А потом бросят, как они бросили Ирак, как они удрали из Афганистана…» — заявила Матвиенко.

По ее словам, это фирменный стиль поведения коллективного Запада.

Спикер Совфеда также подчеркнула, что недружественные страны хотели заставить Россию капитулировать путем ввода санкций, которые должны были уничтожить экономику государства. Однако, отметила Матвиенко, «проект антиРоссия» так и не был достигнут.

До этого Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии заявила, что Россия сформулировала условия, на которых готова сесть за стол переговоров с Украиной, и не отступит от них. Она подчеркнула, что эти условия были заявлены с начала специальной военной операции России на Украине, и пока российская сторона их не добьется, вести себя по--другому невозможно.

Ранее Матвиенко раскрыла главное качество российской Конституции.

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