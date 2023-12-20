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Матвиенко раскрыла главное качество российской Конституции

Матвиенко: поправки в Конституцию подтвердили, что она не музейный экспонат

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Конституция РФ — это живой документ, а не музейный экспонат. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания.

Она обратила внимание, что Конституция соответствует изменяющимся внешним условиям благодаря поправкам.

«За прошедшие годы основной закон страны прошел настоящую проверку на прочность», — сказала спикер Совфеда.

Она добавила, что поправки, которые были внесены в 2020 году, только подтвердили, что Конституция — это живой документ, который был актуализирован «без потери» фундаментальных основ.

По словам Матвиенко, поправками усилили социальную составляющую государства, определили приоритет российского законодательства над международным, закрепили традиционные ценности. Кроме того, новые весомые полномочия получил парламент.

Выступая на заседании, Матвиенко также подчеркнула, что сильная президентская власть в России не только стала «вакциной от политических кризисов», но гарантировала суверенитет.

Ранее Матвиенко предложила создать в России «министерство счастья».

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