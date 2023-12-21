Стало известно, кто возглавил избирательный штаб Путина

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах стали художественный руководитель Театра Табакова, актер и режиссер Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко. Об этом сообщило РИА Новости.

Именно Жога во время неформального общения президента РФ с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» Героев России спросил у Путина, собирается ли он участвовать в выборах-2024, на что глава государства ответил ему положительно.

21 декабря избирательный штаб Владимира Путина начал свою работу в Гостином дворе. Накануне Центризбирком разрешил Путину начать сбор подписей для президентских выборов и принял заявки от еще 15 потенциальных кандидатов.

В 2024 году выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера пройдет 7 мая.

Ранее в Госдуме заявили, что Запад начал готовиться к выборам президента РФ.