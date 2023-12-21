Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На переговорах в Тунисе Россия обсудит гуманитарную ситуацию в секторе Газа

Глава МИД Туниса Амман: одной из тем переговоров с Лавровым станет сектор Газа

close
100%
Mohammed Salem/Reuters

Главными темам обсуждения при визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Тунис станут развитие двусторонних отношений и ситуация в секторе Газа. Об этом РИА Новости рассказал министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар.

«Я в последнее время дважды посещал Россию. Участвовал в Российско-Африканском саммите в Санкт-Петербурге и также посещал с визитом Москву. Оба этих раза были важными для отношений Туниса с Россией», — сказал Аммар.

Помимо этого министр уточнил, что одной из тем обсуждения с Лавровым станет ситуация в секторе Газа.

20 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Тунис. В арабской республике у главы МИД РФ запланированы несколько двусторонних встреч.

В тот же день Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на реакцию Совбеза ООН на гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Ранее Лавров спрогнозировал, каким будет окончание конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами