На переговорах в Тунисе Россия обсудит гуманитарную ситуацию в секторе Газа

Главными темам обсуждения при визите министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Тунис станут развитие двусторонних отношений и ситуация в секторе Газа. Об этом РИА Новости рассказал министр иностранных дел Туниса Набиль Аммар.

«Я в последнее время дважды посещал Россию. Участвовал в Российско-Африканском саммите в Санкт-Петербурге и также посещал с визитом Москву. Оба этих раза были важными для отношений Туниса с Россией», — сказал Аммар.

Помимо этого министр уточнил, что одной из тем обсуждения с Лавровым станет ситуация в секторе Газа.

20 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Тунис. В арабской республике у главы МИД РФ запланированы несколько двусторонних встреч.

В тот же день Сергей Лавров заявил, что Россия рассчитывает на реакцию Совбеза ООН на гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

Ранее Лавров спрогнозировал, каким будет окончание конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.