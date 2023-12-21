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Макрон раскрыл сомнения США и Европы о будущем Украины

Макрон раскрыл, что Запад испытывает сомнения по поводу будущего Украины

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Global Look Press

Во время телеинтервью France 5 президент Франции Эммануэль Макрон признал, что США и Европа испытывают сомнения относительно будущего Украины. Глава государства отметил: «Мы чувствуем, что некоторые европейские страны начинают испытывать сомнения, также как и американцы».

Макрон добавил, что европейским странам повезло с нынешним правительством в Вашингтоне. Он также считает, что в настоящее время на Украине решается вопрос о «способности Европы жить в мире».

Президент подчеркнул, что Франция не ведет войну с Россией, но не может позволить ей одержать победу.

До этого Макрон заявил о возможности приглашения в 2024 году президента России Владимира Путина во Францию. Макрон сообщил до этого, что готов к возобновлению диалога с Путиным.

Глава российского государства рассказал о своих отношениях с Макроном. Он подчеркнул, что Россия готова возобновить контакты с Францией на высшем уровне, если французская сторона проявит к этому интерес.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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