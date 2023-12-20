Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд ЕС исключил Януковича и его сына из санкционного антикоррупционного списка

Суд ЕС исключил Януковича с сыном из связанного с коррупцией санкционного списка

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Суд Европейского союза принял решение исключить бывшего украинского президента Виктора Януковича и его сына Александра из санкционного списка, связанного с антикоррупционным преследованием на Украине, сообщает РИА Новости.

Судом аннулировано прежнее постановление Совета Евросоюза. Данное решение не означает автоматического снятия санкций с экс-президента и его сына.

Янукович с сыном в августе 2022 года были включены в другой связанный с конфликтом на Украине список. Санкции запрещают семье Януковичей совершать поездки в государства Европейского союза и замораживают ее активы.

Ранее сообщалось, что Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США добавило в санкционный перечень четыре связанные с Россией фирмы и один нефтяной танкер.

Незадолго до этого минфин США сообщил о введении санкций против российского Экспобанка, золотодобывающей компании Highland Gold и ее владельца Владислава Свиблова, а также ряда промышленных предприятий.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами