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В МИД РФ оценили возможность завершения конфликта Израиля и Палестины

Захарова: конфликт Израиля и Палестины далек от завершения

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Abed Sabah/Reuters

В ближайшее время урегулировать разгоревшийся ближневосточный кризис вряд ли удастся. Такое мнение высказала на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Нет никакой перспективы его ближайшего завершения или хотя бы деэскалации. Сейчас все балансирует на уровне того, не будет ли, не дай бог, этот кризис расширяться дальше. И все делается, с нашей стороны в том числе, для того, чтобы этого не произошло», — считает Захарова.

По словам дипломата, во многом к обострению конфликта между Израилем и Палестиной привели действия США, которые в последние годы наращивали свое присутствие в регионе через цветные революции и другие методы вмешательства в дела суверенных государств.

20 декабря Израиль выдвинул предложение палестинскому движению ХАМАС приостановить боевые действия в обмен на заложников, удерживаемых в секторе Газа. По данным источников CNN, боевые действия в анклаве могут быть приостановлены на неделю или две.

Ранее в МИД объяснили, как будет происходить эвакуация россиян из Газы в будущем.

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