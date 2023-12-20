Захарова заявила о попытках Запада «помайданить» на Балканах

Западные страны хотят использовать сценарий «майдана» в Сербии, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Дипломат отметила, что в течение долгого времени в Сербии, и на Балканах в целом, Запад продавливает свои интересы с использованием сценария, проверенного на Украине.

Комментируя волнения в Сербии после выборов, Захарова указала, что у Запада имеется огромное желание «помайданить» на Балканах.

«Мне кажется, что любой народ любой страны должен защищать свой суверенитет на всех уровнях», – подчеркнула спикер ведомства.

Досрочные выборы в Сербии запустили цепочку протестов в столице республики. Оппозиция отказалась признавать итоги голосования в скупщину (парламент) Белграда, выведя тысячи людей на улицы.

После этого оппозиция объявила голодовку, требуя отменить результаты выборов.

Ранее украинский политолог Федор Золотарев предположил, где может начаться новый «майдан».