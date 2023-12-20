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Глава минздрава Франции ушел в отставку из-за несогласия по мигрантам

Министр здравоохранения Франции уволился из-за жестокого закона о миграции

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Depositphotos

Министр здравоохранения Франции Орельян Руссо уволился из-за жестокого закона о миграции. Информацию об увольнении чиновника по собственному желанию подтвердил официальный представитель французского кабмина Оливье Веран в социальных сетях.

«Я подтверждаю отставку министра здравоохранения Орельяна Руссо, который направил прошение премьер-министру и президенту Республики», — сообщил Веран.

Пресс-секретарь кабмина Франции добавил, что должность Руссо временно займет замминистра здравоохранения Аньес Фирмен-Ле Бодо.

В ночь на среду, 20 декабря, парламент Франции принял законопроект об ужесточении миграции — этот проект вызвал масштабные акции протеста и обсуждение в обществе, а также стал причиной ухода министра Руссо.

До этого министр-делегат, отвечающий за промышленность Франции, Ролан Лескюр заявил, что французские промышленные компании в ближайшие 10 лет из-за нехватки местных кадров должны будут принимать на работу иностранцев с соответствующими навыками.

Ранее Макрон заявил, что позиции Польши и Венгрии по миграции не повлияют на решение ЕС.

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