Политолог оценил число кандидатов на президентских выборах в РФ в 2024 году

Научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире «Радио 1» прокомментировал сообщение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о получении заявок от 16 претендентов в кандидаты на должность президента России. По мнению эксперта, это число оптимально для хорошей явки на избирательные участки.

«Очень важно для выборов, чтобы каждый избиратель нашел своего кандидата. Если 16 кандидатов считают, что у них есть шанс побороться за почетное участие, значит, какой-то электорат присутствует. Если кандидатов будет мало, это будет удобнее, но зато найдется часть электората, которая вообще никуда не пойдет», — отметил Журавлев.

Он добавил, что, поскольку имена всех кандидатов на сегодняшний день неизвестны, выводы о предвыборных компаниях делать пока сложно.

Выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года. Инаугурация нового российского лидера пройдет 7 мая.

20 декабря Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, которую собрали для поддержки самовыдвижения Владимира Путина на президентских выборах.

В этот же день в ЦИК сообщили, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на президентских выборах пройдет в 30 российских регионах.

Ранее стало известно, кто может возглавить избирательный штаб Путина.