В Республиканской партии возмущены решением суда Колорадо не включать Трампа в бюллетень

Представители Республиканской партии США возмущены решением Верховного суда Колорадо не включать кандидата на должность главы государства Дональда Трампа в избирательный бюллетень на предстоящих выборах. Об этом пишет Fox News.

«Это одно из самых антидемократических решений, которые мы видели в американской истории — четыре неизбранных судьи Верховного суда штата взяли на себя задачу дисквалифицировать кого-то, кто в противном случае отвечает всем требованиям Конституции», — приводит Fox слова посла США в Мексике и республиканца Кристофера Ландау.

В тексте также отмечается отказ соперника Трампа от республиканцев Вивека Рамасвами от участия в выборах в Колорадо после решения суда.

«Я обещаю отказаться от участия в праймериз Республиканской партии Колорадо до тех пор, пока Трампу также не разрешат участвовать в голосовании», — заявил Рамасвами. Он также назвал подобное развитие событий «антиамериканским, неконституционным и беспрецедентным».

До этого Верховный суд американского штата Колорадо вынес вердикт, запрещающий бывшему главе государства Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов-республиканцев на выдвижение кандидатом на пост президента США.

Судьи объяснили свое решение 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает участникам мятежа занимать высшие государственные должности.

Ранее Трамп-младший предсказал, как на его отце отразится отстранение от праймериз в Колорадо.