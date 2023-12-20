Трамп-младший предсказал, как на его отце отразится отстранение от праймериз в Колорадо

Дональд Трамп — младший, сын бывшего президента США, заявил, что решение Верховного суда штата Колорадо исключить его отца из избирательных бюллетеней в соответствии с 14-й поправкой повысит позиции бывшего президента в опросах. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Прогноз: это решение Колорадо добавит 5%+ пунктов к уже безудержным рейтингам Дональда Трампа», — спрогнозировал Трамп-младший.

20 декабря Верховный суд американского штата Колорадо вынес вердикт, запрещающий бывшему главе государства Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов-республиканцев на выдвижение кандидатом на пост президента США.

Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа Стивен Чунг сразу же заявил, что решение суда в Колорадо является ошибочным, и пообещал незамедлительно его обжаловать в высшей судебной инстанции страны.

Ранее сообщалось, что суд в штате Колорадо может лишить экс-президента США Дональда Трампа права избираться на пост президента США на следующих выборах в 2024 году.

До этого сообщалось, что уровень одобрения действий американского президента Джо Байдена упал до самого низкого за время его президентства — до 40%. Большинство избирателей не согласны с подходом главы государства к внешней политике и его позицией по конфликту на Ближнем Востоке. При этом, как показал недавний опрос CNN, Дональд Трамп по уровню поддержки опережает нынешнего президента США.

Ранее стали известны ожидания американцев от президентства Трампа.