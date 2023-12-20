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Большинство жителей Украины высказались против отставки Залужного

КМИС: 70% украинцев не поддержали бы отставку главкома ВСУ Залужного

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Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 70% жителей Украины не поддержали бы отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«Подавляющее большинство респондентов — 72% — негативно отнеслись бы к отставке Залужного. Лишь 2% респондентов отнеслись к этому положительно. Еще 21% имеют нейтральное восприятие этого, а 5% не смогли сформулировать свое мнение», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Залужный имеет самый высокий уровень доверия среди всех представителей военного командирования Украины — 92%. Рейтинг доверия начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова составляет 60%. Командующему сухопутными войсками Александру Сырскому доверяют 33%.

В воскресенье, 17 декабря, в кабинете Валерия Залужного обнаружили прослушку.

12 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров ответил на вопрос, есть ли планы отправить в отставку Валерия Залужного или командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после обнаружения прослушки у Залужного.

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